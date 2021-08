Morales se sorprende y arremete contra la OEA

Desde Lima, Perú, el expresidente Evo Morales se refirió a la supuesta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que determina que la reelección indefinida no es derecho humano. La exautoridad que dijo estar sorprendido por la decisión cuestionó al organismo y la Organización de Estados Americanos (OEA)

“Me ha sorprendido que la Corte-IDH diga (que) la reelección no es un derecho humano”, aseguró en conferencia de prensa.

El exmandatario cuestionó la decisión y aseguró que el Pacto de San José avala esa acción. Al mismo tiempo, criticó a la Corte-IDH y a la OEA.

“El Pacto de San José en su artículo 23 afirma que la reelección es un derecho. Ahora sabemos a quién corresponde la Corte-IDH y a quién obedece la OEA”, aseguró.

Morales planteó refundar o cerrar la OEA porque considera que no está al servicio de los pueblos.

“Importante cómo refundar la OEA, por no decir cerrar la OEA, una institución que debe estar al servicio de la gente humilde. Queremos una OEA del pueblo y no del imperio, no una OEA antidemocrática y que sólo promueva golpe de Estado”, dijo a tiempo de señalar que el junto al imperialismo imponen sanciones y bloqueos económicos.

Remarcó que la OEA promueve “el odio, el racismo y el fascismo”. “Es anticomunista, antisocialista y está contra los países progresistas, por eso expulsaron a Cuba de ese organismo internacional, también quisieron expulsarme en una cumbre de las américas, cuando era presidente”, dijo.