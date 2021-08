Bolivia no recibirá más dosis de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca

El gobierno boliviano decidió que no recibirá más dosis de Sputnik V y AstraZeneca, pese a los contratos firmados, debido a que con la compra de las vacunas Sinopharm ya se cuenta con la cantidad de dosis requeridas para el total de la población vacunable.

“Hemos recibido 1.235.000 primeras dosis, nos faltan completar aproximadamente 900 mil segundas dosis de Sputnik V. Ya no tendría sentido traer más dosis de Sputnik V porque prácticamente tenemos garantizado el 100% de la población vacunable con la otra parte del portafolio de vacunas que tenemos. Nosotros habíamos suscrito el contrato para que se nos entreguen las vacunas 1,7 millones en marzo, sin embargo, esto no ha sido posible, han ido llegando dosis de manera más reducida. No se nos ha provisto en los plazos y nos hemos visto obligados a subsanar la falta de vacunas con otras empresas”, dijo Blanco.

Sobre las vacunas de AstraZeneca que debían llegar de India, el viceministro dijo que no llegó una sola dosis debido al cierre de las exportaciones por parte del país donde está el instituto Serum.

Blanco explicó que los contratos no se cumplirán en la totalidad, puesto que el vínculo con Rusia era por 5,2 millones de dosis, mientras que de las inmunizantes de AstraZeneca no llegaron por fuerza mayor y el contrato se disolvió, según Blanco que explicó la situación con anterioridad.