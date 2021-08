Hijos de Áñez piden audiencia con la Secretaria Ejecutiva de la CIDH

Carolina y José Antonio Ribera, hijos de expresidenta Jeanine Áñez, presentaron una carta de solicitud de audiencia con la secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum.

Los hijos de la expresidenta fueron hasta el Hotel Atix, en la ciudad de La Paz, donde se encontraba el equipo de la CIDH. Sin embargo, la carta no fue aceptada por las personas que acompañaban a la comisión y la misiva fue dejada en la recepción del lugar.

“Lamentablemente ellos me están diciendo que ellos (la Comisión) acaba de salir, no sé si es que no me pueden recibir o no me quisieron recibir la carta en físico. Pero yo dejé la carta en físico y mandé un correo. Estoy esperando la respuesta de la secretaria ejecutiva”, indicó Carolina Ribera en contacto con el programa Encontrados.

La joven indicó que esperan poder conversar con Reneaum o que la CIDH pueda visitar a Áñez, quien se encuentra recluida en la cárcel de Miraflores desde hace cinco meses, en el marco de las investigaciones del caso denominado “golpe de Estado”.

Hasta el hotel, ubicado en la zona de Calacoto, también se hicieron presentes personas que pedían libertad para Áñez.

Por su parte, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga pidió a Reneaum “pronunciarse sobre los abusos que están cometiendo contra Jeanine Áñez y recibir a Carolina Ribera, para constatar cómo se pisotea la recomendación del GIEI contra la detención preventiva”.