MAS pide investigar a hija de Áñez por presunta falta de registros de donaciones

El diputado del MAS, Omar Yujra, anunció que se investigará a Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, por la presunta falta de registros en el manejo de donaciones cuando la joven acompañó a su madre en la Unidad de Gestión Social, del Ministerio de la Presidencia.

"De manera preliminar, lo que hemos visto es que muchas de las entidades a las cuales ha llegado donaciones no han registrado, incluido el Ministerio de la Presidencia manejado por la señora Añez y su hija en su momento, en una en una unidad que precisamente estaba encargada de ese tema", señaló Yujra, citado por Erbol.

El diputado manifestó que ministerios ya remitieron alguna información al respecto, pero se ha solicitado una complementación y están expectantes de aquello.

Ante esto, Ribera afirmó que la acusación no tiene asidero, pues ella no firmaba documentación administrativa y que su trabajo fue honorifico y no recibía sueldo del Estado.

"Yo no firmaba nada, ningún tipo de trámite administrativo", explicó Ribera en contacto con El Deber.

"Sabía que tarde o temprano iban a sacar algo contra mí, para tratar de callarme", manifestó.

Áñez actualmente está detenida en la cárcel de Miraflores por el caso denominado "golpe de Estado". Su hija Carolina hace seguimiento al caso y denunció públicamente que su madre es víctima de tortura psicológica y física.