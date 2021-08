EEUU pide a Bolivia implementar procesos judiciales equitativos para oficialistas y opositores

Tras el informe de GIEI sobre los hechos de 2019, Estados Unidos felicitó el trabajo del grupo e instó a Bolivia a implementar procesos judiciales que brinden trato equitativo para oficialistas y opositores.

“Felicitamos al GIEI patrocinado por CIDH en Bolivia por su investigación sobre la trágica violencia de fines de 2019 e instamos al gobierno boliviano a implementar procesos judiciales imparciales y creíbles que brinden un trato equitativo a sus aliados políticos y opositores”, señala un tuit de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

We commend the @CIDH-sponsored GIEI in Bolivia for its investigation into the tragic violence of late 2019 and urge the Bolivian government to implement impartial, credible judicial processes that provide equal treatment to its political allies and opponents.

— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) August 20, 2021