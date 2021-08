Hija de Áñez: “Esta nueva maldad y persecución inventada por un diputado masista pretende acallarme”

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, afirmó que las acusaciones que hizo el MAS sobre supuestas malversaciones en la Unidad de Gestión Social son una “patraña inventada” por el MAS que busca quebrar “la precaria salud de mi madre”.

Ayer, el diputado del MAS, Omar Yujra, anunció que se investigará a Carolina Ribera por la presunta falta de registros en el manejo de donaciones cuando la joven acompañó a su madre en la Unidad de Gestión Social, del Ministerio de la Presidencia.

“Esta nueva patraña inventada por un diputado masista busca quebrar la precaria salud de mi madre, abrumarla con otra preocupación porque saben lo vulnerable que es una madre si le tocan un hijo o una hija”, escribió Ribera en su cuenta de Facebook.

La hija de la exmandataria aseveró que “esta nueva maldad y persecución política inventada por un diputado masista pretende acallarme y resignarme a ver decaer a mi madre día a día”.

“Les digo que no, no lo van a lograr, no tengo cola que me pise y como boliviana, como mujer y como hija, no cesaré en la lucha hasta encontrar justicia, respeto a los derechos de mi madre y a la Constitución”, señaló.

Aseguró que “no fui funcionaria pública, no recibí ningún sueldo, salario ni ningún recurso del Estado, simplemente colaboré a mi madre mientras fue Presidenta de Bolivia en una unidad que dependía del Ministerio de la Presidencia y que estaba desmantelada de la gestión anterior. Y llevé una esperanza a los bolivianos más necesitados”.