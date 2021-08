Iglesia pide "pensar seriamente" en la reestructuración de la justicia

Luego de conocerse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Arzobispo de Sucre y presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Ricardo Centellas, manifestó que es momento de pensar seriamente la reestructuración de la justicia.

Señaló que el informe es un apoyo internacional a la necesidad urgente que tiene Bolivia de reformar a la justicia para que sea imparcial. Sostuvo que no hay nadie que actualmente defienda al sistema judicial.

"Hay que pensar seriamente cómo se puede reestructurar la justicia en Bolivia, para que realmente sea una justicia totalmente imparcial, independiente, objetiva de tantos hechos que han causado tanto dolor en la familia boliviana", dijo el monseñor.

El informe del GIEI, además de evidenciar graves vulneraciones a los derechos humanos en 2019, mencionó la falta de independencia de la justicia y el uso político de la misma como una práctica que se mantiene hasta la actualidad.

"El informe de los expertos toca muchos puntos y hay otros que no los toca, pero al final dice esto va a ir adelante si se reforma a la justicia, si no seguiremos empantanados en ciertos hechos. pero no en la totalidad de los hechos que hemos vivido las últimas décadas", destacó el Arzobispo.

Respecto a las responsabilidades de las vulneraciones a derechos humanos, Centellas manifestó que debe existir una investigación seria con juicios totalmente imparciales e independientes de la cuestión política e intereses grupales y personales.

"Hace falta que se haga justicia en una investigación seria para encontrar a los causantes de tantos hechos que han sembrado llanto dolor en Bolivia", resaltó.

Dijo que es hora de ver el presente y el futuro, pero no se pueden eliminar las responsabilidades. Llamó a que se encuentren a los responsables sin quedarnos en una nostalgia de de tantas heridas del pasado.