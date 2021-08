Salud prevé que la cuarta ola afectará a las personas que no se han vacunado

El ministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó este miércoles que el 90 por ciento de los pacientes con coronavirus que está en terapia intensiva corresponde a personas que no han recibido la vacuna y aseveró que la cuarta ola de la pandemia en el país afectará sobre todo a aquellas personas que no han recibido ninguna dosis.

“Mas del 90% de las personas que están internadas en terapia intensiva corresponde a personas que nos han vacunado”, dijo en conferencia de prensa.

Aseveró que “la cuarta ola, si se da esta cuarta ola, va a corresponder solamente a aquellos que no se han vacunado, no es exagerar, la cuarta ola va a ser para aquellas personas que no se han vacunado”.

El Ministro aseveró que aún hay dos millones de vacunas disponibles en el país y pidió a los gobiernos subnacionales acelerar las campañas de inmunización.

Dijo que, por el momento, no se ha pensado en aplicar una tercera dosis ya que la prioridad es vacunar con la primera y segunda dosis a toda la población mayor de 18 años.

“Tenemos entre 2 a 3 millones de vacunas que no han sido aplicadas aún, le pedimos a las bolivianas y bolivianos acudan a los puntos de vacunación, antes de pensar en una tercera dosis debemos procurar administrar las primeras dos dosis, además la OMS no recomienda por el momento la administración de una tercera dosis”, aseveró.

A la fecha, se han aplicado más de 5 millones de vacunas entre primeras y segundas dosis.