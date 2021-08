Diputada de CC denuncia que el MAS intentó sobornarla para apoyar juicio contra Áñez

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Samantha Nogales denunció que personas del Movimiento Al Socialismo (MAS) intentaron sobornarla para votar a favor del juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez, reportó Página Siete. La asambleísta añadió que tras rechazar el dinero es víctima de hostigamiento.

“He recibido algunas llamadas de números privados, me han ofrecido un sueldo, no me hablaron de montos porque no les he dejado que terminen. Por otro lado, ya están empezando con los hostigamientos, te llaman de número privado, es complicada la presión. Sin embargo, Comunidad Ciudadana está muy cohesionada y sabemos cuál es el camino que tenemos que tomar”, señaló Nogales, citada por el medio paceño.

Las proposiciones acusatorias contra Añez deben ser aprobadas, en primera instancia, por la Comisión de Constitución y después deberán ser tratadas en el pleno del Legislativo.

No obstante, el inicio del juicio de responsabilidades contra Áñez sebe ser aprobado por 2/3 de la ALP, por lo que el MAS necesita que más de una decena de asambleístas de oposición también apoyen la iniciativa.