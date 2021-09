Csutcb arremete contra marcha indígena; dirigente le responde que no buscan desestabilizar al gobierno

Mientras la marcha indígena desde Beni en defensa de territorio avanza hacia Santa Cruz, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb), afín al MAS, expresó su rechazo a la movilización al considerarla política, mientras que desde los marchistas el dirigente Abdón Justiniano aseveró que la movilización no busca desestabilizar al gobierno ni tiene fines políticos.

La marcha inició el pasado miércoles desde Trinidad en defensa del territorio, recursos naturales e identidad cultural de los pueblos indígenas, además de expresar rechazo a los avasallamientos, entre otras demandas.

Sin embargo, la CSUTCB en conferencia de prensa acusó a los marchistas de intentar generar una convulsión bajo el argumento de defender la tierra y territorio.

El secretario de Relaciones de la Confederación de Campesinos, Omar Ramírez, afirmó que la marcha indígena tiene carácter político y que tiene el apoyo de sectores empresariales y de la gobernación de Santa Cruz.

Aseveró que no es concebible que empresarios sean solidarios con reivindicaciones del movimiento indígena.

El representante de la CSUTCB dijo que la marcha puede tener razón en algunas de sus demandas, pero insistió que tiene otras intenciones de carácter político al dirigirse a Santa Cruz en lugar de a La Paz.

Ramírez aseveró que la tierra debe ser para quienes la trabajan, como lo campesinos e interculturales del oriente, pero no así para los empresarios.

Le responde que se quede tranquilo

Desde la marcha, Abdón Justiniano Cujuy, presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), respondió a la CSUTCB que se quede tranquila porque su intención no es convulsionar.

“Que se despreocupen que nosotros no vamos hacer desestabilización del gobierno, no vamos en contra de su presidente, no defendemos una línea política, ni un color político, que estén tranquilos”, afirmó Justiniano.

Reivindicó que existe libertad de expresión y afirmó que los indígenas no deslegitiman las acciones de la Confederación de Campesinos y que no tienen nada en común con ellos. “Nosotros no vendemos terrenos, nosotros no parcelamos, no tenemos tierra de engorde para negociar y volver a revender”, agregó.

También dijo a la CSUTCB que la clase media no son enemigos, sino todos “somos humanos”.

El dirigente indígena aseguró que no tiene comunicación con la gobernación de Santa Cruz, pero sí cuenta con el apoyo de la población cruceña.

Consultado sobre las razones de llevar la marcha hacia Santa Cruz y no a La Paz, Justiniano señaló que se debe al centralismo, puesto que los indígenas buscan una descentralización y libre autodeterminación que no sea a medias.

Indicó que la marcha se ha reforzado con presencia de tacanas y sirionós. El objetivo es llegar el 24 de septiembre a la ciudad de Santa Cruz para realizar una asamblea indígena.