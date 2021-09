Suspenden audiencia de cesación a la detención de Áñez

La justicia suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva que solicitó la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez.

La audiencia estaba prevista para las 13:00 de manera virtual, pero la misma fue suspendida por fallas técnicas, informó la red Unitel.

Según los abogados de Áñez, la audiencia no se realizó porque no había disponibilidad de la plataforma virtual Webex, debido a que la institución no pagó la mensualidad del uso del software.

La audiencia fue convocada por el juez 2º de instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia a la Mujer, Andrés Zabaleta, dentro del proceso que se le sigue a la exmandataria por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

Este proceso fue “desdoblado” del juicio denominado “golpe de Estado”, a solicitud del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien acusó a la exmandataria de cometer los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, anticipación y prolongación de funciones y otros.

Los abogados de Áñez presentaron una acción de libertad para viabilizar que la exmandataria pueda ir a audiencia y se determine que se defienda en libertad.

Áñez se encuentra con detención preventiva desde marzo pasado, acusada por el supuesto golpe de Estado de 2019.