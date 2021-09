Carvajal dice que se mantendrá al frente de la Apdhb y rechaza cuestionamientos a su liderazgo

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb), Amparo Carvajal, afirmó este lunes que se mantendrá al frente de la institución, pese a las críticas por parte de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), rechazó esos cuestionamientos.

“Sigo siendo presidenta (de la Apdhb), porque fui la fundadora. Soy fundadora y presidenta, porque yo vengo trabajando desde el año 1971, y estuve en varias dictaduras”, señaló Carvajal en una conferencia de prensa.

La afirmación de la presidenta de la institución se dio luego de que salieran una serie de críticas en su contra, sobre el liderazgo que ejerce como principal autoridad de la Apdhb.

Una de las críticas fue hecha por el vicepresidente de la asamblea, Edgar Salazar, quien afirmó que Carvajal “actúa en forma individual y no a nombre de la institución”.

Al respecto, Carvajal mencionó que Salazar “se puso al lado de un partido político” y que aún la acusa de ya no ser parte de la Apdhb.

“En julio, hace cinco años, fui elegida presidenta de Derechos Humanos, en competencia con el señor Edgar, de Sucre. En esta misma mesa, el 21 de septiembre de 2016, cuando vinimos del Congreso, esos señores (Edgar Salazar) presentaron su renuncia, pero en esta mesa él había dejado a la señora Yolanda Herrera un documento para que yo renuncie. Pero él no me presentó la renuncia”, contó la Carvajal. “Lo que no puedo callar es que ellos sigan diciendo que son todo y que yo no soy nada”, acotó.

Otra crítica vino de la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd), Ruth Llanos, quien desconoció las acciones de la APDHB y las consideró contraproducentes a la defensa de los derechos de la ciudadanía.

“Consideramos que lo que ahora se denomina Asamblea de Derechos Humanos, no es tal. Es un grupo político. (Su trabajo es) defender los derechos de la ciudadanía frente al Estado, por lo tanto, no puede defender a policías y militares que son parte del Estado”, dijo Llanos en agosto.

Carvajal mencionó que está cansada de las acusaciones que tratan de desmentir su liderazgo dentro de la institución que fundó.

“Estoy cansada de esas acusaciones, soy legalmente la autoridad de esta institución. Tengo mi credencial de permanencia indefinida en Bolivia”, indicó la presidenta de la Apdhb.

Asimismo, comentó que desde que comenzó con la defensa de los derechos humanos de los bolivianos en dictaduras como la de Luis García Meza, las autoridades carcelarias le abrieron las puertas para visitar a los presos políticos, pero que el Gobierno de Luis Arce no le permitió visitar la exmandataria, Jeanine Añez.

“Me han abierto todas las puertas de las cárceles para visitar a los presos, solo me han negado entrar a ver a (la expresidenta) Jeanine Añez”, sostuvo la autoridad de la institución defensora de los DDHH.