Representante de "Wila Lluch'us" niega amenazas a Carvajal y asegura que no son terroristas

Tras las repercusiones por los videos en que se amenaza con quemar la casa de Amparo Carvajal, un representante de los Wila Lluch'us decidió romper el silencio. Desmintió que esa organización sea "terrorista" y también negó la autoría del video contra la representante de derechos humanos.

"No somos terroristas, no somos hordas, no hemos hecho una maldad, más bien somos una organización que aporta a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia", dijo el representante en entrevista con ERBOL.

El dirigente, que prefirió guardar en reserva su identidad, aseveró que los Wila Lluch'us se establecieron desde 2019 debido a las "masacres" que hubo en Senkata y Sacaba, con el objetivo de defender los derechos del pueblo oprimido y el Estado Plurinacional de Bolivia.

Aseveró que Bolivia estaba por un buen camino en los 14 años de gobierno de Evo Morales. Tildó a Jeanine Áñez como "presidenta golpista" que entró a saquear en el gobierno.

También negó que la organización haya tomado las armas, sino afirmó que su principal instrumento es la ideología. Señaló que en las provincias ya están preparados profesional e intelectualmente.

"Wila Lluch'us no utiliza arma, la única arma que tiene es la inteligencia, tenemos una ideología de no ser más discriminados, es la única arma que tenemos. Somos personas y tenemos derechos", dijo.

Rechazó la violencia como forma de acción política y reivindicó la democracia sin confrontación. También consideró risibles los gritos de "guerra civil" que hubo en 2019, ya que -según sus palabras- el pueblo no está armado como el Ejército y la Policía.

Atribuyó los gritos de "guerra civil" a la rabia que había entonces, porque aseguró que el pueblo quiere vivir bien, tomado en cuenta y no ser asesinado.

El Ministro afirmó que no existen

Respecto a las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien aseveró que la organización no existe, el representante explicó que Wila Lluch'us no existe como terrorista.

"Ese grupo de Wila Lluch'us terrorista no existe, más bien somos personas jóvenes que estamos en defensa de nuestro Estado", aseguró.

Respecto a las críticas que los vinculan con el MAS, el representante dijo que para defender al pueblo no se necesita ser de un partido.

El video sobre Carvajal

Sobre el video difundido en que se amenaza con quemar la casa de Amparo Carvajal, el representante, en la misma línea del Ministro de Gobierno, aseveró que se trata de una grabación armada.

"Es un video montado", recalcó.

Sostuvo que su organización no podría cometer un hecho que, como saben, es delito. Recalcó que ese actuar está mal, aunque reconoció que existe un resentimiento porque no existe justicia por los hechos de 2003 y ahora por los de 2019.