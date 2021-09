Salud descarta aplicar tercera dosis de la vacuna anticovid

El ministro de Salud, Jeyson Auza, descartó este jueves que se vaya a aplicar una tercera dosis de las vacunas contra la Covid-19, mientras no se termine de aplicar la primera y segunda dosis a la población que aún no las recibió.

“Tenemos que ser claro, tenemos 5 millones de vacunas y un gran porcentaje de personas que no han recibido ni primera ni segunda dosis. Esa es nuestra principal preocupación. ¿Cómo podemos pensar en una tercera dosis cuando no hemos aplicado ni la primera ni segunda dosis? Tenemos un porcentaje que no ha recibido vacuas. A esas personas debe estar orientada en su estrategia”, dijo Auza en conferencia de prensa en Cochabamba, tras la firma de un convenio con municipios del departamento.

Esta mañana el Colegio Médico de Cochabamba presentó un estudio que señala la necesidad de una tercera dosis o un refuerzo de la vacuna.

Auza desestimó esta posibilidad porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no autorizó esta tercera dosis e incluso pidió a aquellos países que tiene un stock de vacunas disponible que lo distribuyan a otras naciones que no tengan acceso a los biológicos.

Sin embargo, varios países, como Chile, Francia y Alemania, han iniciado la aplicación de una tercera dosis.

“Seguramente (el Colegio Médico) tiene expertos más prominentes que la OMS que ha recomendado no aplicar la tercera dosis, que ha pedido que esas vacunas sean orientadas a otros países que no tienen dosis. Vamos a hacer coherentes con las decisiones que tomemos”, indicó.

Afirmó que conoce el estudio del Colegio Médico y que el Gobierno permitirá la aplicación de una tercera dosis cuando los estudios de la OMS así lo indiquen.