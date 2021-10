Los cuatro órganos del Estado aún no respondieron a la marcha indígena para diálogar

Santa Cruz |

La XI marcha indígena, que se encuentra en Santa Cruz desde el jueves, espera que el lunes los cuatro poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, asistan al diálogo, aunque ninguna de las cabezas ha respondido a la convocatoria.

"Hasta ahora no tenemos una nota o una carta de confirmación. Tenemos esperanza que se pueda concretar el día lunes 4 de octubre a las 10.00 de la mañana. El compromiso del Gobierno es atender a todos los bolivianos, como presidente de Bolivia él no puede elegir a quién atender y a quién no atender", declaró Celso Padilla, miembro del Consejo Continental de la nación Guaraní ala ANF.

Precisó que el diálogo se tiene que instalar con el presidente Luis Arce a la cabeza del Ejecutivo, asimismo, el vicepresidente David Choquehuanca; de la misma manera los ministros de Estado que de acuerdo a sus carteras deberán responder a la agenda 21-25 de 16 temas centrales.

Manifestó que el mandatario llegaría este domingo a Santa Cruz para asistir al aniversario de la Cidob, no obstante, dijo que no solo se trata de celebrar a la organización indígena, sino responder a las demandas de los 34 pueblos indígenas que marcharon durante 37 días.

"Ninguno de ellos (ha respondido) , creemos que lo harán a lo largo de estos días", señaló en relación al Gobierno y a los órganos Legislativo, Judicial. Electoral.

Padilla manifestó que no permitirán que las autoridades realicen su "show" en la columna de la marcha, al referirse a la visita del viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, porque ni siquiera llegó como enviado del Gobierno, es más, supuestamente no sabía que se envió una nota al presidente.

Dijo que si el Gobierno quiere coordinar con la marcha debe ser a través de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, porque es el despacho que le corresponde responder a la correspondencia dirigida al mandatario.

"Ella es cruceña y maneja la agenda de la Presidencia, o el viceministro de Movimientos Sociales", comentó a este medio.

Los marchistas se encuentran en el campus de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno desde el pasado jueves, descansan después de una caminata de 37 días. El 25 de agosto salieron de Trinidad exigiendo respeto a sus territorios indígenas y en rechazo a los avasallamientos.

Mientras marchaban analizaron y profundizaron los problemas que aquejan a los pueblos indígenas, porque pese a los años y a la Constitución Política del Estado que les reconoce una serie de derechos hasta ahora siguen demandando su autodeterminación.

Crearon el Parlamento Indígena como instancia de representación de los pueblos originarios del Oriente, Chaco y Amazonía, y para representar sus demandas.