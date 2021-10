Fiscalía cita por caso “golpe” a Camacho, Tuto y Doria Medina

Tras el anuncio de la Fiscalía para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, declare por el caso “golpe de Estado” el próximo 7 de octubre, la bancada parlamentaria de Creemos y la Gobernación de ese departamento denunciaron acoso y hostigamiento político además de la existencia de un plan para “perpetrar un golpe al Gobierno cruceño”.

También serán citados a declarar por el caso “golpe” los líderes políticos Jorge “Tuto” Quiroga y Samuel Doria Medina, además del padre del gobernador cruceño, José Luis Camacho. El primero y el segundo anunciaron que asistirán a la audiencia.

El expresidente Carlos Mesa calificó como una “canallada” la convocatoria que realizó el Ministerio Público a Camacho por el caso “golpe de Estado”.

Fiscalía

“Van a ser convocados durante la siguiente semana el padre del Gobernador, el señor Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y sus otros colaboradores durante la siguiente semana”, informó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

Los opositores, entre ellos el padre de Camacho, están denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y otros, que habrían cometido en noviembre de 2019 cuando Evo Morales renunció y huyó a México cercado por movilizaciones ciudadanas después del fraude electoral en las elecciones de octubre.

“Durante la siguiente semana se realiza todo este trabajo planificado por la comisión de discales”, anunció Lanchipa en declaraciones registradas por la red Erbol.

Quiroga declaró que enfrentó a la Justicia durante 14 años y que con el nuevo proceso lo seguirá haciendo.

Mediante una publicación en redes sociales, se dirigió además al exmandatario Morales, a quien dijo que no es un “cobarde” ni se “escapó” del país, como lo hizo tras haber renunciado a la presidencia durante la crisis de 2019.

En tanto, Camacho aseguró en su cuenta de Twitter que “no lograrán amedrentarnos. Seguiré trabajando por mi pueblo con el amor de siempre”.

Doria Medina señaló que acudirá a la Fiscalía a declarar que en el país no hubo un golpe de Estado y reprochó que al Gobierno le interese el pasado y no el futuro.

“Al parecer, me convocarán a declarar en la pesquisa de un inexistente ‘golpe’. Asistiré; así lo he hecho siempre. El Gobierno gasta valiosas energías en absurdos legales y ‘champa-guerra’, en lugar de ocuparse de la crisis y el empleo. Le importa el pasado, no el futuro”, señaló el líder de Unidad Nacional.

El Gobierno garantizó este viernes la seguridad del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, si es que llega a declarar en la sede de gobierno el 7 de octubre dentro de la investigación por el denominado caso “golpe de Estado” de 2019.