Áñez: "TCP son una vergüenza al pretender desconocer mi mandato"

La expresidenta del Estado, Jeanine Áñez, compartió en sus redes sociales un mensaje que escribió en la pared del penal de Miraflores, en La Paz, donde se encuentra detenida preventivamente por el caso de supuesto golpe de Estado.

En el mensaje, emitido por redes sociales que manejan sus familiares, la exmandataria afirmó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es una vergüenza por pretender desconocer su mandato.

"Jueces y fiscales al servicio del régimen de la dictadura de Arce arman procesos inventados y falsos. Me tienen en total indefensión. ¡Procesos políticos donde lo jurídico no tiene ningún valor! Sin justicia independiente no hay democracia", señala el mensaje de la exmandataria.

"TCP son una vergüenza al pretender desconocer mi mandato. ¿No recuerda al expresidente (Paul) Franco? Me invitó a la inauguración del año constitucional el 2020 y ¡ahí estuve! ¡Con todos los magistrados en el evento!", apuntó Áñez.

"Podrán quitar su salud con torturas y prisión injusta. Podrán hacer oídos sordos a sus derechos. Pero no podrán borrar el fraude ni que Jeanine Áñez asumió como presidenta constitucional por la democracia. Gracias al Bloque de Unidad por no dejar solos a los presos políticos", se lee en Twitter.