Ministro de Justicia asegura que paro cívico busca impunidad por los hechos de 2019

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aseguró este martes que las convocatorias a un paro cívico y a movilizaciones en contra del Gobierno nacional buscan impunidad para quienes están involucrados en los hechos de violencia y "masacres" de 2019.

"Cada día de paro representa una pérdida de 112 millones de dólares que causa un grave daño a la economía de bolivianos que trabajan día a día por sus familias. Estas medidas de presión son promovidas por políticos que buscan impunidad", publicó en Twitter.

"Lo que ha ocurrido en estos últimos días en Santa Cruz y en Potosí es una muestra y una clara señal de que están buscando impunidad, que nos les preocupa los 38 muertos que ha tenido el país, ni siquiera les preocupa la grave corrupción que ha existido en el país", cuestionó.

La autoridad gubernamental se refirió al tema ante al anuncio del movimiento cívico que organiza movilizaciones para el 10 de octubre y un paro nacional para el 11.

El denominado "bloque de unidad", que reunió ayer a los principales opositores, rechaza la persecución política y las leyes que buscan afectar las libertades de los bolivianos, como la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

"Lo mismo que (Jeanine) Áñez, hay un grupo de dirigentes de comités cívicos que no son elegidos por el voto de la población, que se ha autoproclamado como la voz del pueblo boliviano. Si creen que son la voz del pueblo boliviano, que ganen elecciones, que superen el desastre electoral que tienen permanentemente, ellos no representan al pueblo boliviano. Lo que están haciendo con su actitud de llevar a la confrontación, de llevar al enfrentamiento a los bolivianos, es atrasar la recuperación, no van a lograr eso", aseveró.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó el 17 de agosto los resultados de las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en 2019.

"El tema de fondo en este momento es que están buscando un pacto de impunidad, convulsionar al país para que no exista justicia y eso no es admisible, no es democrático", dijo el ministro Lima.

"Para políticos que como Branko Marinkovic tienen su dinero fuera del país (según Pandora Papers) este paro no representa un perjuicio económico, pero sí para el pueblo que se esfuerza para recuperarse del saqueo y efectos del gobierno de facto y la pandemia", apuntó.