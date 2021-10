Padre de Camacho no viajó a La Paz y pedirá en persona que la Fiscalía de Santa Cruz le tome su declaración

José Luis Camacho, padre del gobernador Luis Fernando Camacho, no viajará a La Paz para brindar sus declaraciones por el caso de supuesto "golpe de Estado" y se apersonará ante la Fiscalía de Santa Cruz para pedir declarar en la capital cruceña.

La defensa de Camacho señaló que el padre del Gobernador no puede viajar a la altura por recomendación médica, pues tendría problemas cardíacos.

"No es que el señor Camacho no quiera declarar, no es que no quiera ir a La Paz. Velando por su salud se ha decidido que no vaya", dijo Jerjes Justiniano en entrevista con Unitel.

En contacto con El Deber, el abogado aseveró que pidieron a la Fiscalía que cambie el lugar de la declaración, pero no obtuvieron respuesta.

"La semana pasada hemos entregado un memorial con las justificaciones y descargos legales para solicitar que la declaración sea tomada en Santa Cruz de la Sierra. No hemos recibido ningún tipo de respuesta; no sabemos si ha sido aceptada o rechazada", dijo Justiniano.

Camacho es uno de los denunciados por los delitos de conspiración, terrorismo y sedición por el caso del presunto golpe de Estado del 2019 y hoy, martes, debía presentarse ante las oficinas de la Fiscalía en La Paz para brindar su declaración.