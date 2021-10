La “tía” Tomasa de Adepcoca: “Ha sido una lucha muy dura, muy fuerte”

La “tía” Tomasa, como muchos le dicen por cariño, dirigió ayer la marcha de miles de cocaleros que después de varias semanas logró recuperar el mercado y la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz que estaba totalmente resguardada por un fuerte contingente policial.

Ella caminaba sosteniendo en una mano la bandera tricolor y en la otra su carnet de socia cocalera. Llegó hasta la ciudad de La Paz hace más de 15 días junto a cientos de cocaleros para recuperar la “casa” de los productores, incluso, se la vio en varias oportunidades bailando y cantando frente a los policías como provocando.

Se trata de Tomasa Medina Flores, tiene 48 años, es madre soltera de una hija que ya le dio dos nietos.

-¿Cómo ha llegado usted a La Paz? ¿A convocatoria de quién?

Yo simplemente he llegado como parte de las bases, como productora de Adepcoca. Yo no he venido como dirigente sino como base y socia productora. Siempre me ha gustado participar de estas movilizaciones, he dado un poco de mi parte, he puesto fuerza y todo ha salido bien, por eso toda la base se ha unido.

-Ha sido una lucha dura de más de 10 días

En estos casi 15 días ha sido una lucha muy dura, muy fuerte con la reprensión de la Policía, no se podía soportar ni de día ni de noche, pero Dios es grande, Dios ha hecho mucho milagro para nosotros.

Si a la primera, segunda, tercera no hemos podido ingresar, pero en la cuarta, sí hemos vencido. Yo tenía la esperanza de que mis hermanos se iban a unir y así agarrados de la mano teníamos que tomar nuevamente nuestra casa y lo hemos logrado.

-¿Ha resultado herida en estos enfrentamientos?

No, más bien Gracias a Dios, esos cobardes de los policías cuando disparaban siempre decían: señora retírese, no sé tanto miedo tenían a que me disparen. Yo me paraba frente a la Policía, a veces, me daba rabia y les decía cosas que no me podía aguantar, pero tenía ese valor, ese poder de enfrentarme a la Policía.

- ¿Cómo se siente después de haber recuperado la sede de Adepcoca?

Me siento feliz, no esperábamos este momento, pero lo hemos logrado con lágrimas tanto recibir gases. Por eso siempre les he hecho alegrar a nuestros hermanos productores, pero vamos a seguir adelante, yo me siento muy feliz, agradezco a las tres provincias de La Paz porque nos hemos unido ahora más que nunca y vamos a seguir siempre de pie para cualquier cosa o ante cualquier cosa que nos haga el Gobierno.

- ¿Hasta cuándo se quedará en La Paz?

Sigo en La Paz. Yo voy a estar aquí coordinando con la vigilia, yo voy a estar aquí, yo no me voy a mover de aquí. Vamos a estar todos los yungueños para seguir con la vigilia hasta que se normalice bien.

-¿Usted está dirigiendo a las mujeres cocaleras?

Recién nos vamos a organizar, por el momento yo hice algunos comunicados para que mis hermanas se aproximen aquí porque con los dirigentes se negaban a salir, gracias a Dios he logrado ese propósito. Estamos aquí en pie de lucha y por eso vamos a llevar una magna asamblea, ahí vamos a decidir como comité de autodefensa para llevar una elección en 10 días.

-¿Usted se va a postular, se ha escuchado su nombre para estar al frente de Adepcoca?

Eso esperaremos, yo no quisiera, por el momento, pero a ver la base qué determinará.