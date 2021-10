Caso "golpe": Justicia ratifica congelamiento de cuentas de Áñez y dos exministros

En audiencia de apelación, la Justicia determinó este jueves ratificar el congelamiento de cuentas de la expresidenta Jeanine Áñez y de los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, quienes están encarcelados desde marzo por el caso denominado "golpe de Estado".

La información fue proporcionada este jueves por el abogado defensor Luis Guillén, quien indicó que la audiencia se llevó adelante muchos meses después de cuando debería haberse realizado y que la autoridad judicial no cumplió con valorar los extremos argumentados para levantar la medida.

Guillén denunció que un congelamiento de cuentas en realidad es una "muerte civil anticipada" para Áñez y sus exministros, al no poder disponer de sus recursos.

"No es pues una facultad del Ministerio Público justamente el de congelar cuentas, incluso de congelar los créditos. Esto ya se constituye pues en una muerte civil anticipada que estarían recibiendo tanto la exmandataria, como los dos exministros. No pueden al día de hoy disponer de sus recursos económicos, no pueden pagar sus créditos y esta situación es una vulneración a derechos", manifestó el jurista.

Ante esta situación, el abogado Guillén anunció que la defensa presentará una Acción de Amparo para precautelar los derechos de los imputados en este caso.

Áñez y los exministros cumplen detención preventiva por el caso denominado "golpe" desde marzo. El plazo de la medida cautelar era hasta mediados de septiembre, pero la justicia decidió extenderlo por cinco meses más para las investigaciones.