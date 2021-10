Manfred antes de su audiencia: “Estoy tranquilo, espero que actúen en justicia”

El alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa aseveró este jueves, antes de la audiencia por el caso Sillar Alternativo prevista para las 11:00, que está tranquilo y que espera que los administradores judiciales actúen en justicia.

“Esperamos que se pueda restablecer el estado de derecho, estoy tranquilo, voy a estar esperando, si se actúa en justicia, se debería dar la tutela para que yo me defienda”, dijo a los medios.

La audiencia de la Sala Constitucional de Sucre fue convocada para las 11:00 de este jueves de manera virtual. Reyes Villa seguirá la misma desde su despacho.

Sus seguidores instalaron vigilias en la plaza principal 14 de Septiembre y también un grupo viajó hasta Sucre, donde instalaron una vigilia en puertas del Tribunal de Justicia.

“Espero que los administradores de justicia actúen en justicia, es importante que ellos vean que el tema lo sigue no solo el país, sino a nivel internacional”, dijo Reyes Villa.

Dijo que la CIDH ya admitió su caso y que la población lo respalda.

Aseveró que no cree que sea el Gobierno quien lo persigue, sino algunos “mandos medios” sobre todo un “candidato perdedor”, según dijo, en referencia al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, quien estos días se encuentra en Sucre “de manera sospechosa”.

“No creo que sea un tema del gobierno, son mandos medios, la bronca de un perdedor, que raro, que coincidencia que ayer esté en Sucre, tratando de presionar al poder judicial”, dijo.

“Simplemente le digo que no aproveche el cargo para presionar y poner en mayor tela de juicio al poder judicial”, dijo.

Aseveró que “yo no voy a dejar la silla edil, yo he ganado en primera instancia de la CIDH. No lo voy dejar, mientras tenga apoyo de mi pueblo no voy a dejar esta silla”, indicó.