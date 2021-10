Arce critica el paro cívico y asegura que “nos vamos a hacer respetar en las calles”

El presidente Luis Arce aseveró este martes, en el “wiphalazo” MAS, que el Gobierno se va a hacer respetar en las calles ante los sectores de “derecha” que pretenden dar un “golpe” a su gestión.

La movilización se realizó en la plaza San Sebastián, en Cochabamba, con la presencia de cientos de seguidores del MAS, además del presidente Arce, el jefe nacional del MAS, Evo Morales, diputados, senadores y dirigentes oficialistas.

Arce atacó a los comités cívicos que ayer protagonizaron un paro nacional en rechazo a la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

“Ellos fueron partícipes de un golpe cuento y sangriento, ellos tienen el recurso del golpe y nosotros el recurso de ganar en las urnas. Hemos recuperado la democracia y no la vamos a perder. No quieren respetar nuestro triunfo, lo que no ganan en urnas quieren por otros mecanismos. Tenemos a un pueblo que va a hacer respetar su voto en las calles, si no quieren respetar en las urnas nos vamos a hacer respetar en las calles”, dijo al primer mandatario.

Arce aseveró que los cívicos usan métodos “fascistas” y que los movimientos sociales no van a permitir “matonaje”.

“Ayer nuevamente los comités cívicos, la derecha golpista convoca a paros, nuevamente a que en las calles se maltrate a la gente, lo hemos visto en el Plan 3.000. Hay fascismo, nuevamente el matonaje, lo que no pudieron ganar en urnas quieren hacerlo a través de grupos mafiosos y criminales. Pero hoy también en Bolivia les vamos a decir que esto no lo vamos a permitir”, dijo.

Aseveró que “la lucha por la wiphala no es más que la lucha por la democracia y respeto de las mayorías del país. Cuando a la derecha no le sirve la democracia porque pierde en las urnas, cuando la democracia le incomoda, porque es el poder de la mayoría, y nosotros somos mayoría”.

Dijo que “No podemos pacificar un país mientras tengamos el dolor de 38 familias que han perdido a sus seres en un golpe de Estado que ha traído crisis al país, por eso el pueblo en este tiempo viene reclamando justicia y justicia se debe lograr”.