Copa: No apoyamos el paro cívico ni el Wiphalazo porque El Alto necesita trabajar

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, afirmó este martes que no acató el paro convocado por los cívicos y no participó en el wiphalazo porque los ciudadanos que habitan la ciudad de El Alto viven del día a día del comercio informal y necesitan trabajar.

"Ayer me decían. Usted no acató el paro porque es masista, no acaté el paro porque mi gente vive al día, mi gente busca el pan día a día vivimos del comercio informal. Y hoy, no bajamos al Wiphalazo porque creemos que no se debe contrarrestar fuerza con fuerza, sino que este tipo de cosas se deben resolver con el diálogo", dijo la edil alteña.

Copa enfatizó que los alteños están cansados de la violencia y los conflictos, y manifestó que quieren trabajo.

"Así que no vengan a decirnos que estamos con uno y con otro. Nosotros no tenemos partido, el único partido es el pueblo alteño y por ellos debemos trabajar", argumentó.

La burgomaestre de la ciudad de El Alto fue elegida edil de esa urbe con la sigla prestada de Jallalla.