Arias pide al Gobierno que se "des-moralice" y que Evo Morales ya no marque su agenda

El alcalde de La Paz, Iván Arias, a tiempo de salir de una nueva comparecencia en la Fiscalía, exhortó al Gobierno a que se "des-moralice", es decir, que deje de seguir la agenda que marca Evo Morales.

Arias se refirió al tema a tiempo de señalar que los procesos judiciales en su contra sólo tienen la intención de "molestar".

"Que el gobierno que se des-moralice, que no sea ya Evo Morales el que marque la agenda del Gobierno, que el Gobierno tenga su propio sello: un país que busca reconciliación, que busca justicia, que quiere vivir en paz mirando hacia adelante", dijo el Alcalde.

Arias fue convocado a declarar este jueves en calidad de sindicado, por la presunta comisión de desobediencia a acciones de defensa. El caso surgió porque, desde la gestión de Luis Revilla, la Alcaldía incumplió una sentencia constitucional para reincorporar a un grupo de trabajadores.

En su comparecencia, se acogió al silencio y argumentó que lo hizo porque la sentencia constitucional ya fue cumplida.

Arias observó que se le haya convocado cuando decidió apoyar el paro del lunes, tomando en cuenta que el caso ya data de hace cinco años.

El Alcalde tiene otros procesos en su contra y hasta se encuentra arraigado, por parte de la justicia.

Anunció que seguirá presentándose cada vez que se lo pidan, no obstante, alertó con el objetivo de los procesos es poner tranca a su gestión edil. Alertó incluso que se estarían "armando" cuatro procesos más en su contra.

"El objetivo siempre es el mismo: ponernos trancas, trancas, trancas. El odio no puede, no va a poder derrotarnos, yo le aseguro. Yo voy a seguir trabajando por la ciudad y voy a venir cada vez que me cite la Fiscalía. Tengo entendido que hay otros cuatro procesos más que nos están armando y nosotros estaremos listos, no nos vamos a ir, no vamos a escapar, aquí estamos", dijo antes de ingresar a la Fiscalía.