Adjuntarán sentencia del TCP a proceso penal contra Añez para buscar una condena inmediata

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que la sentencia del Tribunal Constitucional 052/2021 se presentará en el proceso penal que sigue contra Jeanine Añez, por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, con el objetivo de que la justicia ordinaria emita una condena de manera inmediata contra la exmandataria.

Actualmente, por el caso denominado "golpe de Estado", se desarrollan dos procesos contra Añez a denuncia de la exdiputada Lidia Patty. En uno de los procesos, la exmandataria está imputada por terrorismo, sedición y conspiración, mientras que en el segundo por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

"Se tiene un proceso iniciado, se ha dividido de la acción de Lidia Patty una acción por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento deberes. Esta sentencia se presentará ese caso y, definitivamente, la sentencia (penal), como lo habíamos señalado, debiera salir en un término inmediato, porque ya se ha agotado la presentación de la prueba", dijo Lima en conferencia de prensa.

La sentencia del Tribunal Constitucional 052/2021 no menciona a Añez, pero en criterio del Gobierno declararía inconstitucional la sucesión de 2019 porque establece que no se puede usar el mecanismo Ipso Facto en las cámaras legislativas en caso de renuncia de sus autoridades y que las dimisiones por redes sociales no son válidas. En 2019, Añez asumió la presidencia del Senado y del Estado, bajo el criterio de que habían renunciado las autoridades superiores a ella que era vicepresidenta segunda de la Cámara Alta.

Lima pidió que con esa sentencia del TCP, la justicia ordinaria actúe pronto, se entable el juicio oral y se tenga este año, "lo más pronto posible", una sentencia penal en el marco del debido proceso.

La anterior semana, el ministro Lima manifestó que espera una sentencia de 12 años de cárcel contra Añez en el transcurso de este 2021.

Añez se encuentra detenida desde marzo de este año. Tiene una detención preventiva por el caso de terrorismo, sedición y conspiración hasta al menos febrero de 2022, mientras se desarrollan las investigaciones, mientras que su detención preventiva por el caso de resoluciones contrarias a la Constitución también tiene vigencia hasta febrero.