Abogados advierten que el TCP atenta a la estabilidad del país

Abogados constitucionalistas sostienen que el accionar del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pone en riesgo la estabilidad democrática y política del país, por sus resoluciones ambiguas. Sin embargo, afirman que la Sentencia Constitucional 052/2021 es sobre un recurso de nulidad entre diputados y no hace referencia a la sucesión presidencial de Jeanine Áñez, tal como quiere hacer ver el partido gobernante, porque busca condenarla a través de un juicio ordinario.

“La sentencia es tan confusa, tan enredada, que en vez de brindar paz al pueblo boliviano (...) termina generando mayores dudas sobre un conflicto que no tiene mayor sentido de ser, de proyectarse en el tiempo (...) Entonces, alimenta con gasolina un escenario en el cual se genera tensiones que no deberían ya tener razón de ser”, dijo el constitucionalista Carlos Alberto Goitia.

En la misma línea, José Luis Santistevan, también constitucionalista, sostuvo que el TCP ha perdido independencia y se ha convertido en un ente operador del Ejecutivo, además de generar inestabilidad democrática.

“El TCP en vez de cumplir el mandato constitucional, de generar estabilidad para el cumplimiento del Estado constitucional (...), se ha convertido en un elemento y un órgano de generación de inestabilidad política”, sostuvo.

Agregó que el Gobierno, extrapolará la sentencia y la utilizará para continuar con su teoría de golpe, la persecución y tener encarcelada a la expresidenta Jeanine Áñez indefinidamente.

Actuación dudosa

El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca señaló que no debe extrañar este comportamiento del Tribunal Constitucional, ya que lo que escribe con la mano lo borra con el codo.

“A mí no me sorprendió lo que hace el TCP, porque el que supuestamente es guardián de los derechos constitucionales, pese a que reconoció el mandato de Áñez, ahora no lo quiere reconocer, borra con el codo lo que escribió con la mano”, dijo al señalar que el TCP ha perdido su rol desde el momento en que se sometió a los caprichos del MAS.

Diputados

Por otra parte, Goitia afirmó que “la sentencia que ha emitido el TCP es un recurso directo de nulidad, por lo tanto, no declara inconstitucionalidad de absolutamente nada ni habla de fraude ni habla de golpe y lo único que hace es versar sobre un conflicto entre diputados con relación a la sucesión en diputados en 2019”.

Agregó que la sentencia hace referencia a “ipso facto” en la sucesión constitucional para presidente y vicepresidente, y que esto se aplica a la expresidenta Áñez.

“La señora Añez, que está ocupando (en noviembre de 2019) la segunda Vicepresidencia, llena las vacancias y aplica lo que el propio Tribunal dice: opera la sucesión ‘ipso facto’ en el caso de la sucesión del presidente”, manifestó al cuestionar que salga esta situación después de mucho tiempo.

ÁÑEZ LE DICE QUE ES REA DEL ODIO

La expresidenta Jeanine Áñez mediante una carta al presidente Luis Arce, dijo que “se declara rea del odio y calificó como absurdo e inconcebible que el Gobierno desconozca su mandato, cuando en 2019, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Asamblea Legislativa la reconocieron como primera autoridad de Estado’.

“No soy rea más que de la injusticia, del odio, de la persecución política y de una ideología que suplanta los preceptos de la legalidad con la condena anticipada característica de los regímenes totalitarios”, se lee en la misiva.

Agrega que: “Hoy hace exactamente siete meses que desde las dependencias del Gobierno me atacan y me torturan a diario, negándome el ejercicio de mis derechos fundamentales”.