Camacho pide a Arce escuchar a indígenas: "Debe gobernar para todos, no para unos cuantos"

"El Gobierno hace oídos sordos de sus demandas", afirmó este miércoles, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en referencia a la XI marcha indígena que ya lleva 21 días en la ciudad cruceña a la espera de una audiencia con el Gobierno del presidente Luis Arce. El Gobernador exhortó al mandatario atender a los pueblos indígenas.

"Es triste que lleven 21 días en la ciudad de Santa Cruz, después de una larga marcha desde el Beni, caminar más de un mes para no ser escuchados. El Gobierno hace oídos sordos de sus demandas. Es menester del Gobierno darle atención a todos los bolivianos", afirmó.

Camacho enfatizó que Arce debe gobernar para todos los bolivianos y no solo para el 55% que lo eligió en las elecciones generales.

"No, no solo gobierna para el 55% de las personas que lo eligió, sino para todos los bolivianos. Las autoridades nacionales deben gobernar para todos y no para unos cuantos", aseguró.

Los marchistas se encuentran en el campus de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno desde el 30 de septiembre, descansan después de una caminata de 37 días. El 25 de agosto salieron de Trinidad exigiendo respeto a sus territorios indígenas y en rechazo a los avasallamientos.

El gobernador se comprometió a brindar la ayuda a la marcha indígena. "Aquí en adelante los ayudaremos para dar una solución, quiero apoyarlos y darles solución en todo lo que se necesite", agregó.

Por su parte, los indígenas consideran que el Gobierno les hace "un daño grave" al ignorar sus demandas.

"Queremos que nos escuche y que no nos haga pelear entre hermanos", indicó uno de los representantes de la marcha indígena.