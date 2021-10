Covid-19: Gobierno advierte con sanciones a los Sedes que incumplan con la vacunación

El ministro de Salud, Jeyson Auza, advirtió la tarde de este miércoles que se aplicarán sanciones contra los servicios departamentales de Salud (Sedes) que incumplan y obstaculicen el avance de la vacunación contra el coronavirus (Covid-19) en el territorio nacional.

"Queremos decirles a todos los servicios departamentales de salud que vamos a ser estrictos en la emisión y en el seguimiento del cumplimiento de los instructivos que estamos emitiendo, somos el ente rector y aquella instancia que no cumpla con las determinaciones del Ministerio de Salud serán sancionadas como la normativa y la ley lo permite", expresó.

Auza acusó al Sedes de La Paz de "mentir" al decir que no cuentan con vacunas ya que se les entregó 46.230 vacunas. Señaló que esa instancia usa la salud "políticamente".

Sobre el caso del Sedes de Santa Cruz, que el martes alertó que no podían aplicar la tercera dosis ni la vacuna Pfizer a menores de 16 y 17 años porque no tenían instructivo, Auza aseguró que "el pasado lunes emitió ese instructivo de manera pública, por tanto, era de conocimiento general"

"Lo que no entendemos es que en su momento ellos (Sedes) estaban vacunando con la tercera dosis a un grupo que en el momento no se había priorizado, entonces para algunas cosas si requieren instructivo y para otras no, por favor estamos hablando de la salud del pueblo boliviano", cuestionó.

Remarcó que con la vacunación de los últimos días se lograron aplicar 76.806 dosis, de las cuales 30.149 fueron terceras dosis de refuerzo. Aclaró que la tercera dosis es producto de estudios que se han realizado tanto en CombivacS (ensayo clínico), el Convac 1 el Convac 2, que dan la base teórica y científica para poder llevar adelante una vacunación.

Dijo que para la vacunación a menores de 16 y 17 años de edad ya fueron distribuidas las dosis y que el proceso de inoculación está garantizado.

"Hemos distribuido 188.000 dosis de Pfizer a todos y cada uno de los departamentos hemos distribuido a Chuquisaca 10.836, a La Paz 46.230, a Cochabamba 33.518, a Oruro 4.478, a Potosí 15.870, a Santa Cruz 52.242, a Tarija 8.916, a Beni 9.204, a Pando 2.544", detalló.