Encuesta: 75% aprueba trabajo de Reyes Villa y 41% respalda a Sánchez

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, recibió el apoyo de 75% de la población y el de Santa Cruz, Jhonny Fernández, llegó al 57% de aprobación, según la encuesta elaborada por la empresa Captura Consulting, difundida en la revista Poder y Placer. El alcalde de La Paz, Iván Arias, alcanzó al 45% y la alcaldesa de El Alto, Eva Copa fue reprobada con un 55%, según el estudio.

Reyes Villa tiene un 75% de la ciudadanía está conforme con su gestión, 13% desaprueba su gestión y 12% no sabe o no responde.

En el caso de Fernández, 24% desaprueba su gestión y 19% no sabe o no responde.

Sobre Arias, 33% desaprueba y 22% no sabe.

En el caso de Copa, solo 24% aprueba su gestión y 21% no responde.

Gobernadores

Los gobernadores de Santa Cruz y Cochabamba, Luis Fernando Camacho y Humberto Sánchez recibieron buena puntuación de los encuestados, mientras la autoridad departamental de La Paz, Santos Quispe, tuvo baja nota, según la encuesta.

Sánchez tiene una aprobación de 41% de la población, mientras 30% no aprueba su trabajo y 29% no sabe o no responde.

En tanto, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, tiene un aprobación del 57%, 28% no aprueba su gestión y un 15% no sabe.

En La Paz, Santos Quispe tiene 67% de desaprobación, 12% de aprobación y 21% no sabe o no responde.

Ficha técnica

Se realizaron 803 encuestas en las ciudades del eje del país. Santa Cruz, con 300 encuestas; La Paz, con 170; El Alto, con 180 y Cochabamba, con 153. El trabajo fue realizado del 8 al 16 de octubre de 2021.