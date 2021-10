Gremiales mantienen emergencia por ley 1386 y cooperativistas proponen cambiar un artículo

Los representantes de los gremiales de La Paz y El Alto informaron este martes que ese sector continúa en estado de emergencia en demanda de la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Informaron que el jueves definirán en un ampliado en Santa Cruz nuevas medidas de presión.

En tanto, la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) pide modificar el artículo 7 de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y no la abrogación como otros sectores; asimismo, expresó que su demanda no tiene tinte político, puesto que no son "azules" y mucho menos "pititas".

"Respecto a la Ley 1386 seguimos en estado de emergencia, solamente nos hemos dado un cuarto intermedio porque el Gobierno dice que va a socializar, pero nosotros no estamos viendo la socialización, estamos viendo la abrogación directa", declaró a ANF Toño Siñani, dirigente de los gremiales de El Alto.

Manifestó que continúan en afronte contra el Gobierno que ha decido mantener dicha norma, tienen previsto una reunión este miércoles en la tarde en la Casa Social del Maestro, La Paz y el jueves un ampliado nacional en la ciudad de Santa Cruz.

Por su parte, la ejecutiva de la Federación de Gremiales de La Paz, Celia Huanca, indicó que no se frenarán las movilizaciones. Informó que recibieron una nota confusa del gobierno en el que plantean propuestas, pero ninguna de ellas responde al pedido de los gremiales que se encuentran en emergencia.

"Nosotros seguimos en estado de emergencia y vamos a tomar otras medidas, seguramente vamos a salir en los próximos días a las calles", advirtió.

No tienen previsto asistir a ninguna reunión donde se pretenda realizar la reglamentación. "Como te digo, la nota (del Gobierno) no es clara, sabemos que son varias leyes. ¿De cuál vamos a debatir o vamos discutir?, no especifica", acotó.

La senadora del MAS, Virginia Velasco, invitó el lunes a los diferentes sectores movilizados asistir al Ministerio de Economía para revisar los artículos de la Ley 1386 y a participar del proceso de reglamentación de dicha norma.

"Ya es un caso cerrado. La ley está vigente, más bien convocamos a los diferentes sectores movilizados a profundizar y entender mejor la Ley 1386 que aún está en etapa de reglamentación, y si quieren aportar pueden hacerlo", declaró Velasco a los medios.

En relación al grupo de gremiales encabezados por Rodolfo Mancilla, quienes se reunieron la semana pasada con el Gobierno, Huanca consideró que posiblemente estén actuando "pagados" y sean afines al Movimiento al Socialismo (MAS).

"Es la forma de actuar del Gobierno, siempre pone sus afines, son paralelos y obviamente tienen que defender así sea mal o bien, tienen que defender a sus jefes", declaró Huanca.

Para Siñani, son gremialistas que en su momento aceptaron el proyecto de ley 218 de antilegitimación, aunque después el mismo Gobierno retrocedió retiró la propuesta del Senado.

El sector gremial contrario al MAS protagonizó en semanas pasadas marchas y paros a nivel nacional, primero en rechazo al proyecto de ley de antilegitimación y ahora exigen la abrogación de la Ley 1386.

Cooperativistas

Los cooperativistas proponen derogar el artículo 7 de la Ley 1386, puesto que el mismo permite ajustar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas sólo por decretos supremos.

La Concobol planteó reemplazar ese artículo, mediante una ley corta. Un primer parágrafo se repetiría el mismo texto que ya tiene el artículo 7, pero en el segundo se incorporaría otra disposición para que un eventual decreto sobre el tema cumpla con mandatos constitucionales, normas internacionales sobre derechos humanos y el debido proceso.

Anunciaron que la propuesta de reforma a la ley 1386 será presentada al presidente Luis Arce, no obstante, observaron que a la fecha no fueron convocados para dialogar. El Movimiento al Socialismo ha convocado a los diferentes sectores movilizados a participar de la reglamentación de dicha norma.

Sin embargo, los gremiales y cívicos expresaron su rechazo a la Ley 1386, porque consideran que es la norma "madre" del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que fue retirado por el Gobierno del Senado, la decisión fue asumida en medio de la presión social.

El presidente de Concobol, Percy Bautista, aclaró que la posición de los cooperativistas no tiene tinte político ni tiene acuerdo con otros sectores sociales ni cívicos. Aunque dijo que existe molestia con el Gobierno porque promulgó la Ley 1386 a "escondidas" sin haber sido consensuado.

"No somos pitufos azules, mucho menos pititas, somos cooperativistas bolivianos que apostamos a la unidad del país, a la reactivación del aparato productivo y, para eso, convocamos al Gobierno central, a sus ministros a trabajar, a ponerse la camiseta de nuestra amada Bolivia", dijo Bautista.

Baptista dijo que agotarán todas las instancias antes de referirse a posibles movilizaciones, precisaron que es un sector que no necesita de otros grupos sociales para paralizar el país.