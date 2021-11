Dos comunidades luchan contra el fuego que azota Pilón Lajas, en el Beni

Más de 300 personas de dos comunidades que componen el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Chiman Mosetene luchan contra el fuego que azota la reserva de Pilón Lajas, en las cercanías de Rurrenabaque en Beni.

El presidente de la TCO, Fernando Para, aseguró que el fuego comenzó hace un mes atrás, y que en estos momentos es imposible apagarlo sin ayuda de helicópteros.

“Desde el primer incendio de casi un mes atrás, estaba el director titular del Pilón Lajas, ingeniero Limbert Rojas (ya no está), con el coordinamos, fuimos a ver la comunidad Real Beni, está en el cerro más alto, subimos con dos guarda parques más o menos 800 metros de altura, al otro lado estaba la humareda, pero aún no había este fuego”, relató Para.

El fuego amenaza la toma de agua de estas dos comunidades, pero también los reservorios que abastecen del líquido elemento a las poblaciones de Rurrenabaque, Yucumo y San Borja.

“Para nosotros es tan preocupante como dueños de territorios, nosotros somos guardianes de las nacientes de agua que benefician a Rurrenabaque, San Borja, Yucumo, que ahora están en riesgo”, sostuvo Para.

A decir del presidente de la TCO, el fuego ya pasó por la comunidad de Carmen Florida, pasó por el cerro de la comunidad y por su toma de agua; los comunarios están tratando de apagarlo, pero las llamas avanzaron hasta la siguiente comunidad, Real Beni, que está rodeada de árboles considerados un reservorio de madera.

“La gente de la comunidad de Real Beni está tratando de evitar que el fuego llegue a la toma de agua (…) el ojo de agua no nace de una gota de agua, es toda un área que hace que concentre el agua adentro, no porque no llegue a la toma no afectará al reservorio; el agua necesita un territorio extenso donde concentra el agua”, aseguró Para.

Flora y Fauna consumidos

Según Para el daño a las plantas y animales es catastrófico, pues los cerros son hábitat natural de cientos de especies animales que ahora o están muriendo carbonizadas o están migrando desesperadamente.

“Qué estará pasando con los animales, los cerros son lugares de hábitat de animales, monos, de todo tipo de especies, algunos deben estar muertos, el saldo está migrando para otro lado, es tan preocupante cuando a veces no lo toman como si fuera de gran magnitud, son pequeños focos de calor dicen y no se dan cuenta que la magnitud de lo que se ha quemado de tanta flora y fauna”, declaró el dirigente.

Necesitan ayuda del gobierno

Para el dirigente de la TCO que agrupa a 23 comunidades, la ayuda del gobierno en estos momentos es vital; espera que tomen acciones más inmediatas.

“Nos está azotando el fuego, sabe el Gobierno nacional, dos sobrevuelos nada más, hoy día viene el helicóptero, no es necesario, se tiene toda la información, con videos con documentos, se necesita que alguien eche agua. Voluntarios, todos se unieron para poder ir a apagar, pero es cerro, no pueden llegar”, enfatizó Para.

Para los habitantes de las comunidades afectadas la figura es clara, el fuego no sólo está carcomiendo flora y fauna de una reserva natural, sino está poniendo en riesgo la toma de agua de toda la provincia Ballivián.

“Se expandió al lado del Cebú, cerca del mirador de Rurrenabaque, todo lo que es la población, la gente está subiendo, hoy por la poza blanca; otro grupo (subirá) de la comunidad Carmen Florida, a lo de encima del cerro, que ya lleva unos dos kilómetros de ancho quemando el fuego, ya está en los límites de Real Beni”, concluyó.

TCO Concejo Regional Chiman Mosetene, aglutina 23 comunidades entre Chimanes, Mosetenes y Tacanas, y tiene una extensión total de 346 mil hectáreas.