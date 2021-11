Covid-19: Larrea advierte que la falta de oxígeno y de respiradores agravará la cuarta ola

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, advirtió que la escasez de oxígeno y de respiradores agravarán la cuarta ola de la pandemia del coronavirus (Covid-19) que ya se registra en varios departamentos del territorio nacional.

El galeno lamentó que el Ministerio de Salud no haya equipado los hospitales para afrontar la pandemia. Señaló que no se dotaron de respiradores necesarios a los nosocomios de los distintos departamentos, donde ya reportaron que gran parte de los equipos entregados durante la segunda y tercera ola se desgastaron ante la alta demanda de pacientes.

"Si no sabemos apaciguar la cuarta ola, va a ser muy fuerte, habrá hospitales colapsados. En este momento no tenemos las condiciones para afrontar porque los hospitales siguen abandonados, no hay respiradores. La falta de oxígeno es lo que más nos va afectar en esta cuarta ola", informó.

El galeno lamentó que la población incumpla las medidas de bioseguridad y muestre poco interés por la vacunación contra el virus.

"La gente tiene que entender que no estamos libres del coronavirus, las variantes cada vez mutan y no estamos libres. Hoy en día, los más afectados por esta cuarta ola serán los que no se están vacunando ni guardan las medidas de bioseguridad", alertó.

El Ministerio de Salud confirmó que el país ya ingresó a la cuarta ola por el incremento sostenido de contagios en Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca.

"La elevación sostenida de casos por Covid se da en tres departamentos: Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. Hoy debemos informar que en Bolivia iniciamos la cuarta ola y lo hacemos de forma controlada", informó el ministro de Salud, Jeyson Auza.

Agregó que "algunas" regiones del país están iniciando un incremento y otras continúan disminuyendo o están en un período estacionario.

Según la autoridad la pandemia del coronavirus en el país se encuentra "controlada" y para ello se tiene un importantísimo stock de medicamentos.

Hasta ayer, el total de casos activos en el país fue de 18.758 de 514.679 casos acumulados a nivel nacional.