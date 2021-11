Director del INRA de Santa Cruz declara por caso secuestro y niega vínculos con grupos irregulares

Adalberto Rojas, director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz, se presentó este miércoles ante la Fiscalía para declarar por los hechos sucedidos en Guarayos la pasada semana, cuando periodistas, oficiales y civiles fueron tomados de rehenes por grupos irregulares en el predio Las Londras.

El director departamental del INRA visitó a los avasalladores asentados en Las Londras el viernes, un día después del secuestro de periodistas y civiles por siete horas.

Posteriormente, en rueda de prensa, explicó que su traslado a la zona fue coordinado por la dirigencia de los interculturales. Cuestionado por el encuentro con uno de los cabecillas del secuestro identificado por las víctimas, Rojas acotó que no conocía a tal persona y las denuncias realizadas le llegaron después del encuentro con los avasalladores.

"Cuando estábamos reunidos con los campesinos, en esos momentos nosotros no conocíamos quiénes eran los autores o no autores, porque esa no es nuestra función (...) Al retorno nos fuimos enterando de las imágenes graves y dramáticas e inmediatamente hemos dado parte a las autoridades correspondientes. Nos solidarizamos con las víctimas y repudiamos los hechos de violencia", señaló, según el reporte de Unitel.

Entretanto, el pasado lunes la Fiscalía de Santa Cruz confirmó que se identificó a tres responsables de la toma de rehenes y se emitió la orden de aprehensión en su contra.