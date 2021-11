Incendio en Pilón Lajas amenaza tomas de agua

Un incendio forestal de magnitud sigue azotando la reserva natural de Pilón Laja, en Beni, sin que los esfuerzos de Defensa Civil, Sernap, la Alcaldía de Rurrenabaque y las comunidades indígenas logren sofocarlo.

El presidente del territorio indígena Chiman Mosetene, Fernando Para, aseguró que el fuego comenzó hace un mes atrás, y que en estos momentos es imposible apagarlo sin ayuda de helicópteros.

El fuego que comenzó hace un mes amenaza ahora la toma de agua de las comunidades, pero también los reservorios que abastecen a Rurrenabaque, Yucumo y San Borja.

A decir del presidente de la TCO, el fuego ya pasó por la comunidad de Carmen Florida, pasó por el cerro de la comunidad y por su toma de agua; los comunarios están tratando de apagarlo, pero las llamas avanzaron hasta la comunidad Real Beni, que está rodeada de árboles de un reservorio de madera.

“La gente de la comunidad de Real Beni está tratando de evitar que el fuego llegue a la toma de agua. El ojo de agua no nace de una gota de agua; es toda un área que hace que concentre el agua adentro. No porque no llegue a la toma no afectará al reservorio; el agua necesita un territorio extenso donde concentra el agua”, aseguró Para.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa informó que en las labores de mitigación intervienen el Sernap, la Autoridad de Bosques y Tierras, la Alcaldía de Rurrenabaque, la Gobernación del Beni, el Regimiento de Infantería Santos Pariano y la Base Naval Ballivián, que además buscan evitar que el fuego arrase la vegetación es evitar que ingrese al Parque Nacional Madidi, uno de los mayor biodiversidad en todo el mundo.