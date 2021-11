Evo revela que en 2020 mandó a decir que el Fiscal General no renuncie, cuando había protestas en su contra

El expresidente Evo Morales reveló este jueves que en 2020, cuando surgieron movimientos que pedían la dimisión de Juan Lanchipa como Fiscal General del Estado, mandó a decir que la autoridad del Ministerio Público no renuncie al cargo.

Morales hizo esa revelación en Argentina en la presentación del libro "Evo, Operación Rescate", evento en el cual recordó los sucesos entre su renuncia al cargo en 2019 y el retorno del MAS al gobierno.

Dijo que faltando unas tres semanas antes de las elecciones de octubre de 2020, surgieron movimientos que exigían la renuncia del Fiscal General, con personas que se desplegaban desde Santa Cruz y Cochabamba para quemar llantas en el Ministerio Público.

A inicios de octubre de 2020, la Resistencia Juvenil Cochala y el Comité Pro Santa Cruz llevaron adelante protestas en Sucre para pedir la renuncia de Lanchipa, pero no cumplieron su objetivo. Ahora, por ese caso, existen varios procesados, entre ellos Yassir Molina quien está en la cárcel acusado por los destrozos en la Fiscalía General durante esas manifestaciones.

Morales sostuvo que el plan de sus opositores era que renuncie el Fiscal General y poner a un reemplazo que haga detener a 40 o 50 dirigentes de organizaciones sociales, con el objetivo de provocar una convulsión y que se suspendan las elecciones.

Reveló entonces que mediante "compañeros" hizo decir a la autoridad del Ministerio Público que no renuncie.

"Soy sincero, no tengo por qué mentir, mediante otros compañeros hice decir que no renuncie, que no renuncie el fiscal", relató.

Develó también que siempre hubo "compañeros y compañeras", además de militares, que le informaban la verdad.