Se registran enfrentamientos en cuatro ciudades en el primer día de paro indefinido

Durante la primera media jornada del paro indefinido en contra de la Ley 1386 se registró enfrentamientos entre ciudadanos a favor y en contra de la movilización, asimismo, la Policía gasificó en varios puntos de bloqueo para que se levante la medida de presión.

La mayor violencia se produjo en la Villa Imperial, cuando una marcha de campesinos del norte Potosí afines al Movimiento al Socialismo (MAS) ingresó al centro de la ciudad en rechazo al paro, en algunos puntos de bloqueo agredieron a piedrazos a los cívicos que protestaron desde tempranas horas de este lunes.

Según un reporte del periódico El Potosí, los campesinos ingresaron por la avenida Universitaria, pasando por el mercado Uyuni hasta llegar a la plaza 10 de Noviembre. En ciertos puntos, algunos campesinos se agarraron con los cívicos a jalones y en otros lugares a piedrazos y con palos, incluso otros utilizaron cachorros de dinámica para avanzar.

Los efectivos policiales tuvieron que intervenir con agentes químicos para evitar que los enfrentamientos lleguen a daños humanos mayores. En la plaza 10 de septiembre, la policía estuvo en medio de ello de ambos bandos.

“Queremos aclarar, nosotros estamos yendo en una marcha pacífica, nosotros queremos trabajar, cuando trabajamos llevamos el pan del día (a nuestros hogares). (No aceptamos) bloqueos después que nos han encerrado (en cuarentena) por un año. El Comité Cívico no representa al área rural”, protestó uno de los marchistas campesinos.

Una mujer transeúnte dijo que fue a pagar los servicios de la energía eléctrica, pero tuvo que esconderse en una tienda porque los campesinos que marchaban gritando ¡Potosí se respeta, carajo! lanzaban piedras hacia las personas que no tenían nada que ver con los bloqueo. Aún se espera un reporte oficial de la policía sobre posibles heridos y daños a la propiedad.

Policía gasifica en Santa Cruz

Mientras tanto, en el otro lado del país, la policía salió desde tempranas horas a desbloquear en diferentes puntos del departamento cruceño, en algunos lugares utilizó agentes químicos contra la población que ejercía su derecho a la protesta.

Un grupo de personas que bloqueaba, en el ingreso al municipio de Warnes, fue gasificado por los efectivos del orden y en medio de la tensión algunas personas fueron gravemente afectadas por los gases lacrimógenos, según un reporte del periódico El Día.

En otro hecho, se observó la prepotencia con la que interceptó un policía a ciudadanos que bloqueaban una avenida, a uno lo acusó de estar borracho. “Estas borracho, no me tutees, no me tutees”, gritaba el efectivo policial.

En un punto de la ciudad cruceña, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se dirigió a algunos efectivos policiales y les pidió que no amedrentan a población, les recordó que juraron defender a la ciudadanía boliviana.

“Ustedes los 21 días (de paro en 2019) fueron perseguidos, amedrentados, este pueblo estuvo con ustedes, son ciudadanos; a ustedes con la ley de ascenso de los militares y policías los perjudicarán. Ustedes tienen hijos, ustedes deben estar al lado de su pueblo, no amedrenten. No queremos de ninguna forma un enfrentamiento entre bolivianos. Queremos que se nos respete vivir en libertad y democracia”, expresó Calvo.

Asimismo, afines al Movimiento al Socialismo (MAS) circularon por diferentes calles de la ciudad cruceña exigiendo a los bloqueadores que los dejen trabajar. Un grupo estuvo conducido por el dirigente Rolando Borda y otros circulaban en camionetas interceptando puntos de bloqueo.

En Tarija, un grupo de personas contrarias al paro intentaron levantar los bloqueos, se produjo amagues de enfrentamiento, empujones, jalones e insultos. Los cívicos anunciaron que continuarán con la medida de presión.

Más temprano, en Cochabamba la policía intervino el bloqueo en la tranca de Suticollo, donde usó agentes químicos para dispersar a los movilizados.