Policía arresta a 125 personas en el primer día del paro en Bolivia

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, informó este lunes que 125 personas fueron arrestadas y detenidas durante el primer día del paro cívico en el país.

“Hay un nivel de violencia de personas que han estado en puntos de bloqueo, que no han entendido que el derecho a la protesta puede ejercitarse, pero no bloquear todas las vías y más aún cuando no hay una justificación que permita que esta movilización sea absolutamente legítima”, señaló el viceministro.

Añadió que las detenciones se dieron porque “algunos fueron sorprendidos en estado de ebriedad. Otros estaban armados con palos y petardos, con lo que provocaron enfrentamientos con los uniformados”.