Csutcb ordena el repliegue de campesinos y pide al Presidente abrir un escenario de diálogo

Tras la muerte de uno de sus afiliados en Potosí, Eber Rojas, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) anunció este miércoles que se determinó el repliegue de los campesinos, quienes convocados a desbloquear las ciudades, y pidió al presidente Luis Arce, abrir un escenario de diálogo, “en observación a las leyes y resolver el conflicto del país”.

“En un análisis, en la Confederación, pensamos que es lo más justo que haya mesas de negociación y diálogo por la ley 1386, no podemos ir directo al enfrentamiento entre hermanos (…) El gobierno de nuestro hermano Lucho Arce tiene que asumir su responsabilidad y dialogar, porque si no dialoga y va directo al enfrentamiento, no está bien tanto por los hermanos de la ciudad o del campo", dijo Rojas.

Agregó que los campesinos de Potosí fueron convocados por Tomás Acarapi de la sección Tomás Frías para ir a despejar las vías, pero nunca la orden fue enfrentarse entre hermanos bolivianos.

“Los hermanos campesinos nos han cuestionado y han manifestado que no se puede arrear a la gente como ganado para que se enfrente entre hermanos bolivianos, tiene que haber dialogo”, dijo.

Asimismo pidió al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, no amenazar a nombre de los campesinos.

“Al hermano Ministro de Obras Públicas pedirle que no amenace a nombre de los campesinos porque nosotros ya apostamos al diálogo; (el ministro) está amenazando de que vamos a resolver en conflicto en las calles, parece dirigente, pedirle que sea responsable, que es Ministro de todos los bolivianos no de un solo sector”, refutó.