Potosí: cabildo exige renuncia de tres autoridades y da 24 horas para abrogar Ley 1386

El cabildo de instituciones de Potosí determinó este miércoles continuar con el paro, exigir la renuncia del comandante de Policía Carlos Mercado, del gobernador Jhonny Mamani y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marcial Ayali. Además, se decidió dar un plazo de 24 horas al Gobierno para abrogar la Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra las Ganancias Ilícitas.

La concentración se realizó en la plaza 10 de Noviembre de la Villa Imperial.

“Decirle al Gobierno, a nuestras autoridades locales, que se han equivocado con el pueblo potosino, que es digno, rebelde, que no recibe atención. No se vuelvan a equivocar, acá, sí o sí se tienen que abrogar estas leyes malditas, vamos a poner el pecho, porque no vamos a dejar que haya sometimiento”, dijo el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel.

Dijo que habrá un día de aprovisionamiento y luego se continuará con el paro indefinido.

El cabildo se realizó un día después de la jornada de enfrentamientos entre seguidores del MAS y vecinos cívicos. Los choques dejaron 63 heridos. El joven Basilio Titi, de 22 años, falleció por broncoaspiración en medio de los conflictos.