Dirigente de gremiales informa que hay acercamientos con el Gobierno para instalar diálogo

El dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales, Francisco Figueroa, informó este jueves que se iniciaron acercamientos entre representantes de este sector y autoridades del Gobierno con el objetivo de instalar el diálogo en torno a la Ley 1386.

“Lo que sí estamos tratando de ver, no voy a negar que estamos hablando con alguien, no digo quién del Gobierno, no lo voy a decir públicamente, porque todavía no hemos llegado a acuerdos, pero lo importante es que cuando se dialoga, se analizan las cosas, hablando se comprende la gente (…). Estamos buscando un acercamiento, no vamos a negar, hay gente en el Gobierno que sí nos está atendiendo, pero mientras no lleguemos a acuerdos no voy a decir nada”, informó el dirigente.

Diferentes sectores de los comerciantes mantienen medidas de protesta contra la 1386, Ley de Estrategia Contra las Ganancias Ilícitas. Figueroa, que está en Santa Cruz, manifestó que poco a poco la protesta contra las leyes de Arce va tomando fuerza, ya que cívicos, transportistas y otros se van sumando.

“Creo que nos han escuchado, probablemente entre mañana (viernes), el sábado u hoy tengamos ya una definición, pero mientras no esté en nuestras manos, no podemos adelantar. Hay la predisposición para llegar a un acuerdo más adelante, pasa por ahí, la letra muerta se puede cambiar, puede haber una solución pacífica, ver si se anula todo, la mitad o una parte, pero es demostrando en una mesa de trabajo, demostrando cómo se puede hacer”, agregó en entrevista con el programa ‘De Nueve a Doce’ de radio Compañera.

La Ley 1386 fue aprobada en agosto del presente año por el Legislativo y promulgada por el Presidente. Tiene el objetivo de prevenir y luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas que podrían generar efectos negativos a la estabilidad económica y reputación de Bolivia.