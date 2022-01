Familias bolivianas afectadas por el incendio en Iquique recibirán ayuda consular

El cónsul de Bolivia en Chile, Eloy Poma, informó este martes que se trabaja en el registro de las familias bolivianas damnificadas por el incendio de magnitud en el campamento Laguna Verde de Iquique, para brindarles la ayuda necesaria.



"Hoy hemos estado en dos colegios, donde están albergados, el colegio España y el colegio Chipana. En este momento yo me encuentro en el colegio Chipana, todavía registrando datos de nuestros compatriotas bolivianos", señaló.



Según la información preliminar recabada hasta las primeras horas de la tarde de este martes, son alrededor de 300 personas de familias bolivianas habrían sido afectadas por el voraz incendio que consumió la totalidad de sus viviendas.



"Hasta las dos de la tarde, más o menos, hemos registrado, 154 personas entre personas adultas y niños que conformarían más o menos 40 familias. Esa es una información casi oficial, entonces acá en el colegio Chipana, que es el otro centro de albergue, estamos en este momento trabajando y se nos hace difícil, porque hay gente que ha ido al mismo lugar de las tomas (asentamientos)", indicó.



Según estimaciones de la autoridad consular, una vez concluido el registro de información, el número de familias bolivianas afectadas llegarían hasta las 90.



"Estimamos que alrededor de unos 80 a 90 familias bolivianas estarían siendo afectadas por este incendio. El sector es una toma, lo llaman a los asentamientos, diríamos terrenos públicos que han ido construyéndose de manera irregular. Por esas tierras las construcciones son precarias de madera y fierros, entonces el fuego ha arrasado la totalidad de las viviendas, prácticamente han quedado sin nada nuestros compatriotas", mencionó.



Resaltó la inmediata respuesta de la municipalidad de Iquique y también el apoyo de los connacionales. "Hay bastante ayuda en el tema de vituallas, alimentos, sobre todo ropa hay bastante, los chilenos, los compatriotas están asistiendo", señaló.



También informó sobre la reunión sostenida con la ministra de Desarrollo Social chilena, para posibilitar que los conpatriotas puedan acceder a un programa de vivienda social.



"Ella estuvo en persona en acá, en Iquique, entonces hemos solicitado, por supuesto, que a nuestros compatriotas no se les excluya y puedan también ser apoyados por el Gobierno chileno, entonces nos ha manifestado de que acreditemos, documentemos a nuestros compatriotas y van a implementar este programa de viviendas sociales, es lo que nos han manifestado", expresó.



"Hay muchos compatriotas que han estado en situación irregular, migratoriamente hablando, entonces, por supuesto, ellos no han venido a las escuelas para albergarse, más bien han buscado otras alternativas, entonces, esa información vamos a tener claro en el trascurso de mañana, porque creemos que, como una institución del Estado, tenemos el deber de asistirlos, cualquiera fuera su situación migratoria acá en Chile", complementó.