Sucre exigirá carnet de vacuna o prueba PCR para el ingreso a la ciudad

El Concejo Municipal de Sucre aprobó una ley autonómica, mediante la cual se exigirá el carnet de vacunación anticovid o la prueba PCR negativa a las personas que pretendan ingresar a la ciudad.

El presidente del Concejo, Óscar Sandy, dijo que quien no presente estos documentos, no podrá entrar a Sucre. "Lo sentimos mucho, pero no ingresa al municipio", manifestó.

La ley dispone que el Gobierno Municipal, en coordinación con el Servicio Departamental de Salud e instituciones, implementará puntos de control en todos los ingresos al municipio, donde se exigirá la presentación del respectivo del carnet de vacunación o prueba PCR con resultado negativo para SARS-Covid 19 con una antelación máxima de 48 horas.

Sandy explicó que habrá puntos de vacunación en los cuatro puntos de ingreso a Sucre, para que las personas quienes no estén inmunizadas puedan recibir las dosis para entrar a la capital.

"Va a haber un esfuerzo un esfuerzo seguramente que va a realizar la gente que trabaja en el sector de salud del gobierno autónomo municipal, es decir los niveles 1 y 2, que se van a desplazar a estos lugares para que puedan colocar la vacuna a todo aquel ciudadano", agregó el presidente del Concejo.