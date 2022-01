Caso Golpe II: Añez muestra a jueces, fiscales y vocales que la "sentenciarán"

A través de su cuenta de Twitter, la expresidenta Jeanine Añez adelantó su derrota en el juicio oral que iniciará la próxima semana por el denominado "Caso Golpe II" y no dudó en compartir fotografías de los jueces, vocales y fiscales que, en su opinión, la sentenciaran.



En el mensaje, Añez señala que es un "mensaje" para la comunidad internacional y advierte que esas personas deberán responder en "estrados mundiales".



"Mensaje a la Comunidad Internacional: Aquí están! Los que me sentenciaran, a la 2da. Presidenta constitucional mujer de Bolivia. Me juzgan sin valorar verdades sino obedecer a la élite masista. Comunidad Internacional, recuérdenlos, ellos deben responder ante estrados mundiales (sic)", dice la publicación.

Mensaje a la Comunidad Internacional: Aquí están! Los que me sentenciaran, a la 2da. Presidenta constitucional mujer de Bolivia. Me juzgan sin valorar verdades sino obedecer a la élite masista.







Comunidad Internacional, recuérdenlos, ellos deben responder ante estrados mundiales. pic.twitter.com/vESzjB6Hff — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) January 13, 2022

El 13 de enero el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, confirmó que la etapa de juicio oral contra la exmandataria Jeanine Añez, el ex alto mando Militar, Williams Kalimán, y el ex Comandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón "Caso Golpe II' iniciará la siguiente semana.



Del Castillo también desestimó la lista de testigos que presentó ayer la defensa de Áñez. Alegó que tales pruebas no corresponderían al caso o harían referencia al caso de fraude electoral .



"Es importante mencionar que la señora Añez ha ofrecido como pruebas testificales de descargo a políticos, parlamentarios, autoridades, religiosos, opinadores, analistas, escritores, el comunicado del Tribunal Constitucional y documentación que corresponde a otros procesos judiciales como el de fraude electoral (caso hoy cerrado con autoridades sobreseídas) o el caso por terrorismo, sedición y conspiración (conocido como Golpe I), lo cual no corresponde en el presente proceso", afirmó la autoridad estatal.



El 3 de agosto de 2021, el juez segundo de Instrucción Anticorrupción de La Paz determinó la detención preventiva contra Añez por seis meses, en el "Caso Golpe II", donde está acusada por los delitos de resoluciones contrarias a la ley y la Constitución e incumplimiento de deberes debido a la toma de la Presidencia del Senado sin cumplir los mandatos constitucionales, lo que luego le permitió hacerse del poder tras la dimisión del expresidente Evo Morales en la crisis de 2019.