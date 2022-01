Caso ítems fantasma: Suspenden audiencia de apelación de Sosa

Este Jueves la audiencia de apelación a la detención preventiva de la exalcaldesa Angélica Sosa en el caso de ítems fantasmas fue suspendida porque el acta no especificaba quiénes solicitaban la revocación de la decisión judicial.



La información la dio a conocer Jerjes Justiniano, abogado de la exautoridad cruceña, en declaraciones difundidas por la Red Patria Nueva.



"Se ha suspendido porque en el acta no dice de manera expresa quiénes han planteado el recurso de apelación, cuando en el acta dice de manera general que todos plantean recursos de apelación y en la audiencia que estaban todos los sujetos procesales le dijeron que habían apelado", indicó.



Todos los sujetos procesales en la investigación apelaron la decisión del juez Anticorrupción, Juan José Quiroz; pero, presuntamente, por una mala redacción en el acta de la audiencia no se especifica a detalle quiénes apelan, por lo que se decidió suspender esta audiencia para que se haga la corrección correspondiente.



Según el reporte, la Sala Penal Tercera aún no definió una nueva fecha para la audiencia de apelación; sin embargo, la defensa de la exautoridad solicitará que sea lo más antes posible.



Sosa tiene detención preventiva en el penal de Palmasola, por su presunta implicación el caso "ítems fantasma" en el municipio cruceño. En esta audiencia se buscará que pueda defenderse en libertad.