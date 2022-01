Exdirigentes conforman una Asamblea Nacional Deliberante para impulsar la democracia directa

Conformaron la Asamblea Nacional Deliberante en la ciudad de El Alto, que está a la cabeza de los exdirigentes Jaime Solares y Roberto de La Cruz. Será un espacio abierto constituido para buscar que se practique la democracia directa y se haga respetar la Constitución Política del Estado.

"¿En qué consiste la democracia directa?, es donde el pueblo nombra y cambia autoridades cuando quiere. Hoy en cambio, si alguien comete un error, hay una disculpa o un proceso, pero al final no hay nada. Con la democracia directa, el cambio será en 24 horas, no habrá ningún proceso porque no se puede permitir que sigan mintiendo, robando, engañando, manipulando al pueblo", expresó Solares a la ANF.

"En la actualidad y desde hace muchos atrás, nadie respeta la Constitución Política del Estado. Todo el mundo por sus intereses empiezan a violarla", acotó, mucho menos el gobierno del Movimiento Al Socialismo.

Expresó que la población boliviana no confía en el sistema de partidos políticos tradicionales. "Tuto Quiroga, Carlos Mesa y todos esos políticos de la vieja casta, incluido ahora Evo Morales que están en nuestro sistema de partidos políticos, ya no son una alternativa para el pueblo", expresó.

Consultado sobre si conformarán un partido político para hacer frente al MAS, Solares indicó que esa situación se debatirá con las bases y en su momento, ya que actualmente no es tiempo de hablar de candidaturas.

"Recalcar que la Asamblea Nacional es abierta, no es un partido político, tampoco una secta religiosa. Sirve para la crítica, la autocrítica, la propuesta y seguramente con el devenir del tiempo, cuando madure con toda la fuerza necesaria, entonces dirán ha llegado el momento de la toma de poder", sostuvo.

De La Cruz, el segundo hombre al frente de la organización, aseguró que entre sus otros objetivos está el unir el campo y la ciudad; el oriente y occidente, debido a que el MAS dividió el país con sus discursos de odio.

"También se pretende atraer a los militantes del MAS, ya que su proceso de cambio de Evo Morales ha fracasado con los hechos de corrupción, autoritarismo e intentar implantar la política extranjera a la venezolana y cubana", criticó.

Subrayó que los fundadores, en primer lugar, prometieron consolidar la Asamblea Nacional en todo el país para después ver si la gente está de acuerdo con conformar un verdadero instrumento político.

Solares argumentó que actualmente la Asamblea está conformada por gremiales, una parte de las cooperativas mineras, otra del sector campesino, maestros rurales y otras organizaciones sociales de El Alto.

Tienen planificado extenderse a nivel nacional en busca de la unificación del país, debido a que los políticos en la actualidad no quieren practicar la democracia directa.

"La gente política de ahora no quiere la democracia directa para seguir haciendo lo que les da la gana. Al final el pueblo pierde", acotó.

Como una de sus primeras manifestaciones respecto a la situación del país, Solares manifestó que no están de acuerdo con la obligatoriedad de portar el carnet de vacunación o la prueba PCR negativa con 48 horas de antelación.

Calificó a los decretos supremos 4640 y 4641 como inconstitucionales. Dijo que no pueden inducir de manera obligatoria a la población a que se vacunen.