Diputado opositor exige cambio de ministros de Gobierno y Salud y sugiere a Luis Larrea

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, sugirió remover de los cargos a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y Salud, Jeyson Auza, por incompetentes y colocar a esos puestos a profesionales más idóneos.



La sugerencia la hizo conocer a pocos días de la presentación del gabinete de ministros, en el que el Ejecutivo ratificará o cambiará a sus colaboradores más cercanos.



Astorga observó que Del Castillo solo hizo persecución política a los opositores y descuidó la seguridad ciudadana, mientras que Auza se aplazó en el plan de vacunación anticovid. Sugirió al presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, para que lo suceda en el cargo.



"Creemos que estos dos ministros deben ser removidos y entrar en lugar personas idóneas que trabajen en favor de la ciudadanía; el ministro de Salud en este último tiempo se ha aplazado porque lamentablemente el plan de vacunación no ha tenido la consistencia necesaria, no ha tenido la capacidad de comunicación para estimular a la ciudadanía a que se vacune", enfatizó Astorga.



El diputado dijo que en lugar de Auza debería ingresar al Ministerio de Salud una persona capacitada y no necesariamente un militante del Movimiento al Socialismo (MAS), "algún médico reconocido por nuestra sociedad para que, de esta forma, en esta época de pandemia desarrolle bien en el Ministerio de Salud, Luis Larrea lo haría mucho mejor".



Aunque reconoció que los militantes del MAS buscarán poner a sus adeptos en el cargo, y "en ningún momento van a priorizar a los profesionales que hay en el país".



"Sin duda eso va a ser muy difícil (que Luis Larrea sea ministro), pero nosotros creemos que, en Bolivia hay buenos médicos que pueden tomar el Ministerio de Salud, y es en ese contexto que esperamos que pongan a alguien más eficiente que el ministro Auza", apuntó.