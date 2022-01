Diputado del MAS adelanta que Arce hará "algunos cambios" en el Gabinete

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) sugirió el cambio de siete ministros: Justicia, Gobierno, Presidencia, Salud, Medioambiente y Agua, Hidrocarburos y Minería. Según el diputado Héctor Arce, el presidente Luis Arce les dijo que evalúa y que "sí habrá algunos cambios".

Detalló que en la reunión de la bancada del MAS con el presidente Luis Arce, le hicieron conocer algunas preocupaciones en torno a la gestión gubernamental y que le dieron algunas recomendaciones, porque "si hacemos buena gestión volveremos a ganar el 2025", dijo Arce.

Entre las recomendaciones, sugirieron reducir la burocracia; mejorar los sistemas de control para evitar la corrupción; mejorar la coordinación entre los ministerios y el Legislativo y que el Ejecutivo responda en los plazos las peticiones de informe para mejorar la labor fiscalizadora.

"Por último, se le hizo conocer sobre el trabajo de algunos ministros, se le sugirió esos ministerios y que el objetivo pasa por ahí", precisó que se le recomendó revisar esos ministerios, aunque "no le dijimos que cambie", aclaró Arce.

Los ministerios observados y que se espera sean removidos o por lo menos -en algunos casos- se les dé un "jalón de orejas" son: de Justicia, de la Presidencia, de Gobierno, de Medioambiente y Agua, de Salud, de Hidrocarburos y de Minería.

El legislador manifestó que el jefe de Estado es una persona muy amplia que escucha "con seguridad habrá algunos cambios", precisó. Es más, añadió que el mandatario "ha indicado que sí está evaluando y que sí habrá algunos cambios", declaró a radio Compañera.

Los cambios en el gabinete ministerial se podrían realizar hasta el 22 de enero, tradicionalmente es la fecha en la que el Ejecutivo da un informe al país, además de celebrarse el Día del Estado Plurinacional.

En general dijo que el primer año de gestión del Gobierno ha sido muy buena, pero puede ser mejor si es que hay una efectiva coordinación entre el Ejecutivo y Legislativo. "El éxito o fracaso va a depender de ambas instancias".

En relación al Ministerio de Justicia dijo que se asumió con lentitud las transformaciones en la administración de justicia; así como "decisiones no muy acertadas". "Los cambios no han avanzado". "Hay debilidades", sostuvo.

Sobre el Ministerio de la Presidencia, Arce manifestó que es un despacho fundamental porque es el que coordina con todos los ministerios, pero, por un lado, "ha faltado ese nivel de coordinación, la poca incidencia, la mayor presencia en reuniones, congresos, ampliados". "Debe ser el que liderice. Ahí se ha visto algo de pasividad. Es la preocupación", añadió.

Sobre el Ministerio de Gobierno, señaló que ha tomado "decisiones sin evaluar los impactos", es decir, que se ha fallado en la toma de decisiones sin evaluar las consecuencias.

Respecto al Ministerio de Medioambiente y Agua, en términos de gestión no se ha logrado muchos resultados. Muy lento en algunas gestiones.

En relación al Ministerio de Salud, el diputado Arce puntualizó que hubo una mala gestión en el proceso de vacunación. Se tuvo "pequeñas chambonadas" que han generado malestar en la población.

El Ministerio de Hidrocarburos también está en la mira por la falta de gestión; además, criticó que exista gente de la anterior gestión que siga trabajando. "Pienso que han saboteado la gestión", comentó.

El Ministerio de Minería observó la lentitud para tramitar los contratos mineros, precisó que hasta la fecha la Asamblea Legislativa no ha recibido contratos de los mineros y de los cooperativistas. "Están preocupados los mineros, los cooperativistas. No han avanzado. Si no hay contratos se sigue explotando de manera ilegal", acotó.