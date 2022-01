Habilitan líneas para recibir denuncias de irregularidades en el proceso de inscripción escolar

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, informó este lunes que se habilitó líneas de WhatsApp en los nueve departamentos para que los padres y madres de familia puedan denunciar irregularidades durante el proceso de inscripción escolar 2022 en unidades públicas, privadas o de convenio.



"Tenemos habilitadas líneas WhatsApp en las 18 oficinas en los nueve departamentos, en las que la población afectada puede registrar sus denuncias sobre irregularidades que pudieran enfrentar al momento de la inscripción escolar, tanto en unidades educativas públicas, privadas y de convenio", indicó Cruz.



Asimismo, acotó que personal defensorial realiza verificaciones en las unidades educativas para vigilar que no se incurra en la exigencia de requisitos que no estén contemplados en la Resolución Ministerial 001/2022 del Ministerio de Educación.



La defensora del pueblo aseguró que los centros educativos no deben exigir "la presentación de la libreta de familia, certificado de bautizo, certificado de matrimonio del padre y de la madre, pago de pensiones adelantada, exámenes de ingreso o la obligación de suscribir un contrato de servicio educativo".

Las líneas WhatsApp habilitadas son: Cochabamba, 71726434; Villa Tunari, 71725479; Santa Cruz, 77074057; La Paz, 72578394; El Alto, 76500353; Desaguadero, 68080485; Oruro, 71855367; Potosí ,72394959; Llallagua, 74246465; Tarija, 76945645; Yacuiba, 76811480; Chuquisaca, 77137792; Monteagudo, 71224494; Puerto Suárez, 76846261; Beni, 71978727; Riberalta, 67138123; y Pando, 76788533.

La defensoría también habilitó la línea gratuita 800-108004 y la página web www.defensoria.gob.bo para hacer estas denuncias.