La Paz: COED descarta cuarentena, pero restringe horario para consumo de bebidas alcohólicas

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz descartó este lunes declarar cuarentena, aunque sí ajustó restricciones como el horario para el consumo permitido de bebidas alcohólicas en ambientes cerrados y eventos festivos.



La cuarentena había sido planteada por el alcalde Iván Arias, sin embargo, el gobernador Santos Quispe informó que se realizó el análisis y se descartó esa posibilidad.



"No es bueno colocarnos en cuarentena, porque esta cuarentena ha restringido nuestros recursos económicos, no podemos afectar a la población, la gente que cada día a día gana el peso, no podemos afectar", dijo el Gobernador.



Quispe indicó que, en el análisis, también se consideró que la variante Omicron no es muy letal y que la mayoría de la población la supera como en siete días.



Restricciones



En la decisión del COED, se estableció que para ambientes cerrados (bares, restaurantes) se prohíba el consumo de bebidas alcohólicas a partir de las 10:00 p.m. hasta las 05:00 a.m.



Se estableció también que en los eventos festivos, culturales y otros se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en el mismo horario.



Entre otras determinaciones, los bares y restaurantes deben funcionar con agoro en ambientes al 50%, deben tener ventilación de ambientes o uso de sistemas de extracción o circulación de aire.



Asimismo, se estableció dar incentivos a restaurantes que soliciten como requisito para ingreso al lugar del certificado de vacunas o PCR negativo de los últimos 4 días, permitiendo un aforo al 100% en estos ambientes.



Para eventos deportivos, se estableció aforo de 50%. Se permite que se venda comida en los mismos, pero las vendedoras deben contar con certificado de vacunación.



Los eventos festivos, culturales y otros tendrán un aforo del 50%. También se prohíbe el ingreso de menores de 5 años a estos tipos de eventos.



Para las clases universitarias, se recomendó que todo estudiante deberá tener las vacunas contra la COVID 19 y portar su certificado de vacunación como medio de comprobación. El aforo en aulas deberá ser hasta el 50%.



En cuanto a las clases escolares, se recomendó que para iniciar las actividades presenciales en las unidades educativas, los mayores de 5 años deberán portar su certificado de vacunación.